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İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Boztepe   | 21.08.2020
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

Ankara

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

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