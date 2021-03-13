Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı

İstanbul'da sağlık çalışanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı toplu taşıma araçlarından ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Mücahit Türetken   | 13.03.2021
İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı

Istanbul

Geçen yıl mart ayında çıkarılan ve sağlık çalışanlarının toplu taşıma ile İSPARK'lardan ücretsiz faydalanmalarını sağlayan kararın süre uzatımına ilişkin teklif İBB Meclis gündeminde oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste alınan kararla, İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Verilen teklif ile bu haktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli personel ve tıp fakültesi son sınıfta okuyan stajyer doktorlar da dahil tüm çalışanlar yararlanacak.

Ayrıca, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarının yanı sıra İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan yararlanması karara bağlandı.

Karar dolayısıyla İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanılmasından doğacak gelir kaybı da İBB tarafından sübvanse edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi
Saraybosna'da ticari işletmeler hafta sonu kapalı kalacak
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak

Benzer haberler

İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı

İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım ve park hakkı süresi uzatıldı

T3 Vakfı, İBB'den kaynak alındığı iddialarına ilişkin açtığı manevi tazminat davalarından birini daha kazandı

Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'na koronavirüs nedeniyle hüzünlü giriyor

Koronavirüs savaşçısı kadın sağlık çalışanları '8 Mart'ı görevleri başında karşıladı

Koronavirüs savaşçısı kadın sağlık çalışanları '8 Mart'ı görevleri başında karşıladı
Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Madrid'de sağlık çalışanları salgında hayatlarını kaybedenleri andı

Madrid'de sağlık çalışanları salgında hayatlarını kaybedenleri andı