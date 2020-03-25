Euro
6.95
Dolar
6.43
BIST 100
88,538.24
Altın
1,606.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da 'saf alkolden' ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da "saf alkol tüketimine" bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Halil Demir   | 25.03.2020
İstanbul'da 'saf alkolden' ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul

İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre koronavirüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10'u zanlı ise Bakırköy Adliyesine sev edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere tüm vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya diğer hastalıklardan korunmak adına saf alkol ya da sahte içki tüketmemeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Mali ve Gine Bissau’da ilk Kovid-19 vakaları görüldü
İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği
Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
STK'lar sosyal yardımlarıyla koronavirüsle mücadeleye büyük destek veriyor

Benzer haberler

İstanbul'da 'saf alkolden' ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da 'saf alkolden' ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı

İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri koronavirüs nedeniyle sakin

İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi

İstanbul'da karantinadan kaçan kişi Tekirdağ'daki evine geldi
Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu