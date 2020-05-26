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İstanbul'da cuma namazıyla ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

İstanbul 'da, Fatih Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 26.05.2020
İstanbul'da cuma namazıyla ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

İstanbul'da cuma namazıyla ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Sultanahmet Camisi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

İstanbul 'da, Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Fatih Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta ilçedeki selatin camilerini dezenfekte etmeye başladı.

Aralarında Sultanahmet, Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye gibi camilerin de yer aldığı 11 selatin camisinin dezenfekte çalışmaları, yerli ve yabancı basın mensupları tarafından ilgi gördü.

Öte yandan, belediye ekipleri, dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip, uygulayıcılar ile uygulama ortamını kullanacak insanların yanı sıra hayvanlara da zararı bulunmayan temizlik maddesi kullandıklarını bildirdi.

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