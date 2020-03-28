İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."
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Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020
Ancak;
📌Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen,
📌Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan,
📌Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.