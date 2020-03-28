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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.

Mücahit Türetken   | 28.03.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."

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