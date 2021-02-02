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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar nedeniyle dün gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığını, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirdi.

Mücahit Türetken   | 02.02.2021
İstanbul Valiliği: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si Boğaziçi Üniversitesinde okumuyor Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar ifade edildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.

Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir."

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