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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'İstMem' uygulaması

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, meslektaşlarının emekleriyle geliştirilen "İstMem" mobil uygulamasının, eğitimde günceli izleme imkanı sağladığını bildirdi.

Semra Orkan   | 20.03.2020
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 'İstMem' uygulaması

İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği "İstMem" mobil uygulamasının, İstanbul'daki eğitim gündemini takip etmek isteyenlere rehberlik edecek bir içerik sunduğunu belirtti. 

Levent Yazıcı uygulamada her gün, öğretmen, öğrenci, veli bilgilendirmeleri, eğitim ekosistemi hakkında özel bilgiler, haberler ve duyuruların yer alacağını ifade etti.

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