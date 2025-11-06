Fatih'te liseler için kısa film ve hikaye yarışmasının ödül töreni yapıldı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Aile Temalı Kısa Film Yarışması" ve "Akran Nezaketi Temalı Hikaye Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Fatih Sultan Mehmet Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi ve Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Endonezyalı Aly Naufal Bilal'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eğitimin ve okulların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan, "Şu anda Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde yapılan eğitim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde, 23 yıldır istikrarlı bir şekilde yükselen bir ülke. En hızlı yükselen ülke ve şu anda birçok Avrupa ülkesini birçok göstergede de geri bırakan ülke. 3'üncü olduğumuz gösterge var, 5'inci olduğumuz var, 7'nci olduğumuz var. Dünyanın en gelişmiş 42 OECD ülkesi arasında çoğu kategoride ilk 10'a girebilmiş bir Türkiye var." ifadesini kullandı.
Öğretmenleri verimli eğitim lideri ve aktörü haline getirebilmek için çalışmalar yapmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, öğrencilere öğretmen olmak isteyip istemediklerini sorduktan sonra şunları söyledi:
"Ortaokulda öğretmen olmayı düşünenlerin oranı lisede öğretmen olmayı düşünenlerin oranından daha yüksek. İlkokul öğrencilerimize sorsaydınız daha da yüksek olduğunu görecektiniz. Yani çocuklarımız sınıf atladıkça, büyüdükçe öğretmenlik mesleğine neden uzaklaşsınlar? Öğretmenlik mesleğini bir ideal meslek olarak gören gençlerin sayısını arttırmaya çalışmamız lazım. Öğretmenlik mesleğinin, peygamber mesleği olduğunu, toplumun en önemli yapı taşı olduğunu, insanları yetiştirme işinin en önemli iş olduğunu bütün toplumun kavraması lazım."
Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak özellikle öğretmenleri motive edecek çalışmalar yaptıklarını, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenlere yönelik çalışmalarını da desteklerini kaydetti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise İlim Yayma Vakfının, gençlerin eğitimi için sosyal, kültürel, sanatsal farkındalıklara destek olduğunu belirtti.
Yentür, "Biz önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Sonra iyi öğretmen, iyi mühendis, iyi insan, iyi doktor. Önemli olan bu kavramı Türkiye'ye ve dünyaya yaymaktır. Okullarımızın en asli amacı sevgili yavrularımızı, gençlerimizi hayata hazırlamaktır. Bu hayata hazırlama sürecinde sevgili gençler, yeni modelle beraber sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, bütüncül bir yaklaşımımızla çocuklarımızı, gençlerimizi çok yönlü hayata hazırlamak için bu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Erdoğan, Yentür ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verdi.