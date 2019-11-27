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İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığının ortak çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Kulaoğlu,Halil Demir   | 27.11.2019
İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

İstanbul

Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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