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Irak, ebeveynleri DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti

Irak, ebeveynleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini açıkladı.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 29.05.2019
Irak, ebeveynleri DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti

Bağdat

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve UNICEF temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'ye iade ettiklerini belirtti.

İade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu aktaran Bayraktar, bunların yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri suçlamasıyla yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını söyledi.

Bayraktar, iade sürecini yöneten Yüksek Yargı Konseyinin çocuklar uçağa binene kadar onlarla irtibatlı kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, bir süre önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya (Türkiye'ye) getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu çocukların Türkiye'deki aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğini aktaran Yıldız, "Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar." diye konuşmuştu.

Yıldız, kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söylemişti:

"Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil. Anlaşmadan da bağımsız olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını almak istiyoruz dedik."

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