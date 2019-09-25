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Türkiye

İngiliz turistlerin büyük bölümü ülkesine döndü

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Türkiye'de bulunan 40 bin civarında İngiliz turistin büyük bölümünün ülkesine döndüğü bildirildi.

Ayşe Yıldız   | 25.09.2019
İngiliz turistlerin büyük bölümü ülkesine döndü

Antalya

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Türkiye'de 40 bin civarında İngiliz turist vardı, büyük bölümü döndü. Geri kalanı bugün, yarın gidecektir. İngiliz turistler hiçbir şekilde mağdur olmadı, güvenli bir şekilde 72 saattir ülkelerine dönüyor." dedi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen İngiliz turistler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor.

Antalya Valiliğince İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin mağduriyetlerin yaşanmaması için Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında oluşturan kriz masası çalışmalarını sürdürüyor. Havalimanında alınan tedbirler kapsamında, tatilini tamamlayan İngiliz turistler güvenli şekilde ülkelerine dönüyor.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 178 yıllık geçmişe sahip şirketin iflas etmesinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Türkiye'ye yılda 2,5 milyon İngiliz turist geldiğini ve bunun büyük bölümünün Thomas Cook aracılığıyla tatil yaptıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Turizm sezonu çok iyi gidiyordu, sayılar çok iyiydi. Dünya devi Thomas Cook iflasını verdi. Türkiye'de 40 bin civarında İngiliz turist vardı, büyük bölümü döndü. Geri kalanı bugün, yarın gidecektir. İngiliz turistler hiçbir şekilde mağdur olmadı, güvenli bir şekilde 72 saattir ülkelerine dönüyor. Thomas Cook'ın iflasının etkileri, 1,5 ay sonra düzenlenecek fuarda daha net belli olacaktır. Sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, Thomas Cook dünya markasıydı."


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