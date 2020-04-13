İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Ankara
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.
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Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım... pic.twitter.com/JdipIyPXmA— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 12, 2020