Euro
7.34
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,685.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Selma Kasap   | 13.04.2020
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Ankara

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan yemek yaparak 'evde kal' çağrısında bulundu
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak