Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Gökhan Yılmaz   | 03.05.2020
İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul

Ömer Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne getirildi. 

Burada, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çok sayıda ilçe belediye başkanı ile sınırlı sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazı kılındı.

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Döngeloğlu'nun cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya (sol 3) da katıldı. ( İstanbul Valiliği - Anadolu Ajansı )

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Döngelöoğlu'nun cenazesi 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.

Döngeloğlu'nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, defin işleminin ardından cenazeye katılanlara kısa bir taziye konuşması yaptı.

Karaca, Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığını, Kovid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kovid-19'un 'Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı' iddiası
Kerkük'te koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı
Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 koronavirüs vakası tespit edildi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kovid-19'un 'Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı' iddiası

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı
Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 koronavirüs vakası tespit edildi

Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 koronavirüs vakası tespit edildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor