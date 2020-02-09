Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcısı sevk edildi.

Burak Milli,Cem Genco,Hilmi Tunahan Karakaya   | 09.02.2020
İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen leopar tank, füze rampası, mühimmat ve paletli ZPT'lerin yer aldığı 60 askeri araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

Burada askeri personel tarafından indirilen tank ve ZPT'ler, güvenlik önlemi gerekçesiyle İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına füze rampası ve tank sevkiyatı yapıldı

İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor

Rus uçakları Halep'te sivilleri vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

Engelli Suriyeliler bu merkezde hayata kazandırılıyor

Engelli Suriyeliler bu merkezde hayata kazandırılıyor
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

'Suriye savaşı ve mültecilerin Lübnan'a maliyeti 25 milyar dolar oldu'

'Suriye savaşı ve mültecilerin Lübnan'a maliyeti 25 milyar dolar oldu'