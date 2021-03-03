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İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge

7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Orhan Onur Gemici   | 03.03.2021
İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek risk" grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

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