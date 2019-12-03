İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.