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İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir." denildi.

Muhammed Boztepe   | 03.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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