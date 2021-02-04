Euro
8.55
Dolar
7.14
BIST 100
1,534.90
Altın
1,794.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Twitter eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını bozmaya çalışmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.

Barış Gündoğan   | 04.02.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Twitter eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını bozmaya çalışmaktadır

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransızların yüzde 60'ı Kovid-19 salgını sürecinin yönetilmesi konusunda hükümete güvenmiyor
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti
Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Twitter eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını bozmaya çalışmaktadır

İçişleri Bakanı Soylu: Twitter eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını bozmaya çalışmaktadır

Twitter'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

İçişleri Bakanı Soylu Twitter'daki takipçilerini Telegram hesabına davet etti

Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı

Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı
Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı

Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı
ABD'de başkan değişti, Beyaz Saray'ın sosyal medyaya bakışı değişmedi

ABD'de başkan değişti, Beyaz Saray'ın sosyal medyaya bakışı değişmedi