İçişleri Bakanı Soylu: Twitter eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını bozmaya çalışmaktadır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.
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Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 4, 2021
Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,
demokrasinin kimyasını,
huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.
Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...