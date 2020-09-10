Euro
8.86
Dolar
7.44
BIST 100
1,104.14
Altın
1,958.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin açıklarında KKTC su temin projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide açıklamalarda bulunuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili eksik ve yanlış bilgi ile yapılan yorumların tamamı yalandır

İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır." dedi.

Sefa Şahin   | 10.09.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili eksik ve yanlış bilgi ile yapılan yorumların tamamı yalandır

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 106. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılıyor.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Ankara'da Kovid-19 denetimleri
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili eksik ve yanlış bilgi ile yapılan yorumların tamamı yalandır

İçişleri Bakanı Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili eksik ve yanlış bilgi ile yapılan yorumların tamamı yalandır

İçişleri Bakanı Soylu: Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı bulduğumuzu düşünüyoruz