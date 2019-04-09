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İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de seçime yönelik yolsuzluk yapılmış

İçişleri Bakanı Soylu, Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin, "Bir suç var ortada. Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış." dedi.

09.04.2019
İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de seçime yönelik yolsuzluk yapılmış

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"Bir suç var ortada. Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış. Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok." 

"Seçim tekrarlanmalı"

Soylu, "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır." dedi.

"Yılbaşından bu yana 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada ise yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Uyuşturucu soruşturmalarında 6320 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadelenin de etkin biçimde sürdüğüne işaret eden Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir." dedi.

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