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Kırmızı listedeki PKK'lı Soysüren etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, PKK'nın kırmızı listedeki elebaşlarından Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sarp Özer   | 09.04.2019
Kırmızı listedeki PKK'lı Soysüren etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, PKK'nın kırmızı listedeki elebaşlarından Mehmet Soysüren'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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