Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' iddiaları inceleniyor
Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.
İŞstanbul
Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.
Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.
Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.