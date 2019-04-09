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Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' iddiaları inceleniyor

Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor.

Muhammed Enes Can,Halil Demir   | 09.04.2019
Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' iddiaları inceleniyor

İŞstanbul

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

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