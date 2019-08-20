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İBB Medya AŞ çalışanlarının işten çıkarılmasına tepki

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden yapılan açıklamada, "Bugün İBB Medya AŞ çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranarak 'iş akdiniz feshedildi' denilerek, işlerine son verilmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Hanife Sevinç   | 20.08.2019
İBB Medya AŞ çalışanlarının işten çıkarılmasına tepki

İstanbul

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meyda AŞ çalışanı çocuğu gazeteci 50 kişinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

UMED Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranıp "iş akdiniz feshedildi" denilerek işlerine son verilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı UMED olarak demokratik tüm hakların kullanılacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız. Bodrum'dan talimat vererek İstanbul'daki emekçilerin haklarını çalanlar hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bilinmesini isteriz ki derneğimizin yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok meslektaşımıza yapılan sadece basit bir işten çıkartma değil, kitlesel zulmetmektir. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

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