Hukukçulardan 'Yaşam Koçu'nun 'çocuk tacizi' açıklamasına tepki
Avukat Altunay "Çolpan Işın Taner isimli şahsın yaptığı paylaşım, açıkça suç teşkil etmektedir." dedi.
İstanbul
Kendisini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya, hukukçular tepki gösterdi.
Kendisini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun tacize uğraması olayına ilişkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her şeyden önce anne ve baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesi, gözünün önünden bir saniye bile ayırmaması gerekir. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa…" ifadelerini içeren mesajına tepkiler sürüyor.
"Temennim, hak ettiği cezayı almasıdır"
Avukat Büşra Altunay, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm ülkenin, insani duyguları olan herkesin derinden yaralandığı dehşet bir saldırıya uğradığını ifade ederek, burada kişinin vücut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğini söyledi.
Türk Ceza Kanunu'nun, bu suçun çocuğa karşı işlenmesini, suçun nitelikli hali olarak kabul ederek daha ağır cezalar öngördüğünü vurgulayan Altunay, şöyle devam etti:
"Ancak cezalar dahi toplum vicdanını rahatlatmamakta. Küçükçekmece'de yaşanan olay dolayısıyla kamuoyunda idam cezası taleplerini gündeme gelmiştir. Tüm bunlar karşısında Çolpan Işın Taner isimli şahsın yaptığı paylaşım, henüz herhangi bir parti mensubu olması mümkün olmayan, henüz 5 yaşında, saf, masum, annesinin gözünden sakındığı kuzusunun uğradığı dehşet saldırı karşısında annesinin suçlanması ve daha da ileri giderek gelecekte bir partinin mensubu olma ihtimali düşünülerek 'müstahak' denmesi, açıkça suç teşkil etmektedir."
Altunay, TCK'nin 216. maddesinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun düzenlendiğini ve bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırıldığını dile getirerek, "Muhalifliği, kendisiyle aynı düşüncede olamayacak olma ihtimalindeki çocukların dahi vücut dokunulmazlığının ihlal edilebileceği, yaşam hakkı ihlali yapılabileceği noktasına getirebilecek kadar düşmanca ve insanlık dışı bir noktaya getiren kişi, toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Temennim, hak ettiği cezayı almasıdır." ifadelerini kullandı.
"Hukuk bu kişilerin ifade özgürlüğünü korumaz"
Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, söz konusu kişinin sosyal medyadan paylaştığı sözlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesi kapsamında değerlendirilebileceğini anlatarak, "Hakarete maruz kaldığını düşünmeleri durumunda çocuğun anne ve babası şikayette bulunabilir. Ayrıca tazminat davası da açabilirler. Hukuken yapılabilecekler bunlar. Günümüzde sosyal medya insanların iletişimini sağlayan çok önemli bir mecra. Ancak burada ifade özgürlüğünü kullanan kişilerin başkalarının haklarını ihlal etmemeleri gerekmektedir. İhlalin başladığı anda hukuk bu kişilerin ifade özgürlüğünü korumaz." diye konuştu.
"3 ayrı maddeden suç duyurusunda bulunulabilir"
Avukat Mehmet Fatih Yaşar da söz konusu kişinin bu paylaşımı, kendisinin yapmadığını söylemesi durumunda savcılığın bunu açığa çıkartarak bağlantı kurması gerektiğini anlattı.
Çolpan Işın Taner'in, ifadelerinde çok sorunlu cümlelerin olduğunu dile getiren Yaşar, "O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden..." cümlesinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu söyledi.
Avukat Yaşar, "Bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir." cümlesinde de "suçu övme" durumunun oluştuğunu belirterek, "Bu insanların çocukları için bile olsa…" ifadesinin de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu içerdiğini ve Taner hakkında bu üç maddeden suç duyurusunda bulunulabileceğini söyledi.
"Yaşam koçu" olarak çalışan bu kişinin lisansı var ise bunun iptaline ilişkin idareye başvurulabileceğini anlatan Yaşar, çocuğun ailesinin de Çolpan Işın Taner hakkında hakaret suçundan dava açabileceğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.