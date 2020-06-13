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Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

Hakkari, Van ve Hatay hudut hattında yürütülen arama, tarama faaliyetleri sonucunda 75 tüfek, 385 tarım ilacı ve 2 bin 721 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ferdi Türkten   | 13.06.2020
Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir." düsturuyla hareket eden hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 75 tüfek, 385 tarım ilacı, 2 bin 721 paket kaçak sigara ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildiği bildirildi.

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Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor