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HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a hapis cezası

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Aziz Aslan   | 16.03.2020
HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a hapis cezası Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz (ortada)

Diyarbakır

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yılmaz, tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Yılmaz, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Yılmaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, hamileliğinin geldiği aşamayı dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist, Yılmaz'ın KCK içinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürmüştü.

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