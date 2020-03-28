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Havayolu ulaşımında 'Seyahat İzin Belgesi' şartı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

Ferdi Türkten   | 28.03.2020
Havayolu ulaşımında 'Seyahat İzin Belgesi' şartı

Ankara

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları, yarın saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi: 

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

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