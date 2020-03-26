Euro
7.06
Dolar
6.40
BIST 100
91,527.59
Altın
1,627.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

Ahmet Özler   | 26.03.2020
Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi Fotoğraf: Ahmet Özler /AA

Karabük

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan otobüslere bindirilen aralarında yaklaşık 1500 yabancı yolcunun bir kısmı, Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'na polis ekiplerinin eşliğinde geldi.

Otobüslerden indirilen yabancı yolcular daha sonra yurda yerleştirilmeye başlandı.

Vali Fuat Gürel de yurdun bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için yaklaşık 1500 yabancı yolcu, bir süredir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadele için acil yardım' çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1696’ya yükseldi
Bosch, Kovid-19 için hızlı test geliştirdi
Bilim Kurulu üyeleri Çinli bilim insanlarıyla video konferansla görüştü
New York'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı

Benzer haberler

Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadele için acil yardım' çağrısı

Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadele için acil yardım' çağrısı

Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

Yurt dışından gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı