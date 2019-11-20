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Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek

SHGM tarafından web tabanlı hizmete sunulan "SHGM'ye Sor" sistemiyle vatandaşlar, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili soru yöneltebilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 20.11.2019
Havacılıkla ilgili soruların yanıtı SHGM'den öğrenilebilecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilgi İşlem Birimi tarafından hazırlanan "SHGM'ye Sor" sistemi üzerinden vatandaşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) faaliyet alanına giren konularla ilgili öğrenmek istedikleri soruları yöneltebilecek.

Sistem üzerinden sorularını ileten vatandaşlar, ilgili birimler tarafından hem mevzuat hem de uygulamaya ilişkin ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek. Gelen sorular, doğrudan ilgili birimlerce yanıtlanarak zaman kaybının önüne geçilecek.

Genel Müdürlük, gelen sorular ve verilen yanıtları içeren bilgi havuzu oluşturacak. Söz konusu uygulamayla en çok hangi konularda bilgi eksikliği olduğunun tespiti yapılarak, bu yönde çalışma yapılacak.

Başvuru sahiplerinden, yanıtlardan sonra alınacak değerlendirmeler doğrultusunda da daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.

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