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Hakim ve savcı adayları 'Kararların Dili' dersiyle Türkçe'yi doğru ve etkin kullanacak

Türkiye Adalet Akademisinde verilen "Kararların Dili" dersiyle, hakim ve savcı adaylarının yargı kararlarını daha etkin ve güçlü bir Türkçe ile yazması hedefleniyor.

Aybüke İnal Kamacı   | 11.05.2021
Hakim ve savcı adayları 'Kararların Dili' dersiyle Türkçe'yi doğru ve etkin kullanacak

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "güven veren adalet için etkin eğitim" vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Türkiye Adalet Akademisi, hakim ve savcı adaylarına yönelik eğitim müfredatına "Kararların Dili" dersini ekledi.

Bu kapsamda, 25. dönem hakim savcı adayları ile 15. dönem idari yargı hakim adaylarının eğitim sürecinde verilmeye başlanan ders, 577 aday tarafından ilgiyle takip edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle seyreltilmiş sınıflarda işlenen dersi, hakim savcı adaylarına Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Nezir Temur, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Murat Erol anlattı.

"Yargı kararlarını iyileştirme, daha güçlü kılma hedefindeyiz"

Prof. Dr. Nezir Temur, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle Türkiye Adalet Akademisine böyle bir dersin ihdas edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ders ve içeriğinin hukuk reformlarıyla bütünleştiğini vurgulayan Temur, "Bu derste yargı kararlarına Türkçe'nin tipolojik özelliklerinin ne kadarının yansıdığını, metinleri ele alacağız. Yargı kararlarını iyileştirme, daha güçlü kılma hedefindeyiz. Bu çalışma uzun bir sürece yayılacak proje." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Durmuş da verilen dersle okunabilir, anlaşılabilir bir yargı dilinin oluşturulmasının amaçlandığına dikkati çekti. Bu çerçevede yargı uygulayıcıları olarak hakim ve savcı adaylarının toplumda çok temel bir rolü olduğuna değinen Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu rolleri üzerinden Türkçe'nin daha etkin şekilde kullanılması, anlaşılabilir okunabilir ve daha etkin bir hukuk dilinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede farklı yargı alanından örnekler üzerinde sorunlar belirledik. Bu sorunları biçimsel, anlamsal ve üsluba ilişkin örnekleriyle değerlendirerek dersimizi vereceğiz. Bu derslerin amacı aynı zamanda Türkçe'nin yargı kararlarında daha doğru, daha başarılı kullanımına ilişkin farkındalık geliştirmek."

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