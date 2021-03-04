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Güneydoğu Anadolu'da ulaşımı kolaylaştıracak Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete açılacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde inşa edilen ve 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olan Hasankeyf-2 Köprüsü, yarın törenle hizmete sunulacak.

Zeynep Canlı   | 04.03.2021
Güneydoğu Anadolu'da ulaşımı kolaylaştıracak Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete açılacak Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Ankara

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı gerçekleştirilen Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Hasankeyf ilçesi ve Batman-Mardin yolu su altında kaldı.

Bu kapsamda, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantına geçiş sorununa çözüm olacak Hasankeyf–2 Köprüsü, Ilısu Baraj Göleti üzerinde inşa edildi.

1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan bölünmüş yol standardındaki proje kapsamında yayalar için de bir geçiş yolu yapıldı.

Hibrit tasarıma sahip Hasankeyf-2 Köprüsü'nün maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre oldu. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli olarak inşa edildi.

Hem yol güvenliği hem konfor arttı

Yapım çalışmalarına Nisan 2014'te başlanan Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilerek Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımı sağlamak için projelendirildi.

Projeyle Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlanırken, yol güvenliği ve konforu da artırılmış oldu.

Projenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bizzat açılışı gerçekleştirmesi planlanıyor.

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