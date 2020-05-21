Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

Ülke genelinde trafik polislerince 15-19 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 25 bin 994 sürücüye hız ihlalinden ceza uygulandı.

Orhan Onur Gemici   | 21.05.2020
Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

Ankara

Ülke genelinde trafik polislerince yapılan 5 günlük denetimlerde 25 bin 994 sürücüye hız ihlalinden ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs tarihlerinde şehirlerarası kara yollarında radarla hız denetimleri, yerleşim yerlerinde de motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Hız kontrolleri kapsamında ülke genelinde 51 bin 459 araç ve sürücüsü denetlendi.

Trafik polislerince 25 bin 994 araçla hız ihlali yapıldığı, 73 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 1418 araç/sürücünün ise diğer ihlallerde bulunduğu tespit edildi.

Kural ihlali yaptıkları belirlenen araç ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Yaklaşık 40 bin motosiklet sürücüsü denetlendi

Motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının kask kullanımına yönelik denetimlerde de 39 bin 839 sürücü kontrol edildi.

Çeşitli kusur ve eksiklikleri nedeniyle 1086 motosiklet trafikten men edilirken 4 bin 55 sürücüye kask kullanmamaktan, 674 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 bin 675 sürücüye de diğer ihlallerden ceza kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 775'e yükseldi
ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu
İtalya Başbakanı Conte: Aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz
Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Çay üreticileriyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı

Benzer haberler

Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

Günde 5 binden fazla sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı

Elazığ'da maske takmayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı

Hükümlüler cezalarını çalışarak tamamlayıp ekonomiye katkı sağladı

Hükümlüler cezalarını çalışarak tamamlayıp ekonomiye katkı sağladı
Antalya'da İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Antalya'da İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı genel atamaları yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı genel atamaları yapıldı