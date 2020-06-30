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Türkiye

Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Gültekin Yetgin   | 30.06.2020
Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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