Gemlik'te dönüşüm için ilk kazma yıl sonunda vurulacak

BURSA - Sinan Balcıkoca

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, 27 Haziran'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gemlik Belediyesi olarak Cihatlı Mahallesi'nde başlattıkları bin 400 konutluk projeye, yaklaşık 18 bin başvuru aldıklarını hatırlattı.

Bu projeye yapılan yoğun başvuru nedeniyle ilçedeki konut açığını daha iyi gördüklerini belirten Yılmaz, "Biz de artan talebi karşılamak için bir dosya hazırladık. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Orman ve Su İşleri Bakanımıza takdim ettik. Onlar da Gemlik'e çok önem veriyorlar. Orman vasfı taşımayan bir alan, toplu konut yapılması için orman dışına çıkarıldı." diye konuştu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Mahallesi'nin üst kısmındaki 266 hektarlık alanda özellikle orta ve alt gelir grubunun faydalanacağı toplu konutlar yapılacak. Bu toplu konutlar kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilecek. Bir taraftan da bina stoku itibarıyla 30-40 yıl önce deniz kumuyla yapılan, mukavemeti oldukça azalmış binalarımızın dönüşümü gerekiyordu. 1999 depreminden önce Gemlik'in merkez bölgesinde planlar 5 katlıydı, deprem sonrasında 3 kata düştü. Bu yüksek katlı binalar, yer yer 8-10 katlı binalar da var. Bunların dönüşmesi halinde merkez bölgede en fazla 3 katlı bina yapılabileceği için yüksek katlı binaların dönüşümünde zorluk oluyordu. Şimdi bu 266 hektarlık yeni toplu konut alanı bu binaların dönüşümünü de hızlandırmış olacak."

"Taşınma kavramı doğru değil, Gemlik dönüşüyor"

Gemlik ilçe merkezinin olduğu yerde kalacağını, taşınmayacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ticari akslarımız, her türlü sosyal donatılarımız, okullarımız, konutlarımız olduğu yerde kalıyor. Sadece artan konut ihtiyacını karşılamak için yeni konut alanlarında Gemlik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile konut yapmak suretiyle şu anda Gemlik'in ihtiyaç duyduğu, vatandaşımız tarafından da talep edilen yaklaşık 10-12 bin konut ihtiyacı var. Bunu inşallah buradan karşılamış olacağız. Bu bölgeyle ilgili planlama aşamasındayız. Birkaç ay içerisinde planlama yaptığımız taktirde yıl sonu gelmeden temel atmayı hedefliyoruz. 266 hektar arazinin yaklaşık yüzde 35'i yapılaşma olacak. Diğer alanlarda donatılar yapılacak. Buraya inşa edilecek 7 bin konutla Gemlik'in toplu konut ihtiyacı çözülecek. Taşınma kavramı doğru değil, Gemlik dönüşüyor."

"Türkiye'ye örnek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz"

Türkiye'de birçok yerde binlerce toplu konutun yapıldığını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gemlik'te toplu konut alanı olmadığı için konut yapılamamıştı. Şimdi bu konut alanlarını bu yasayla elde etmiş olduk. Bu yasa ve eldeki imkanlarla toplu konut yapılarak Gemlik çok daha güzel ve yaşanabilir olacak. Eski yerleşim bölgelerinde ise şu anki imar planları geçerli, ruhsatları vermeye devam ediyoruz. Onlar da yenilenmiş olacak. Çürük binalar yıkılacak yerine yenileri yapılacak. Türkiye'ye örnek bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz."

Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olmak üzere Gemlik'in önünü açan bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.