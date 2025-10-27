Dolar
41.94
Euro
48.90
Altın
4,045.17
ETH/USDT
4,163.50
BTC/USDT
115,315.00
BIST 100
10,893.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı

Türkiye'de son yıllarda yüksek katma değerli bahçe tipi tarıma yönelimin artmasıyla, bu alanda kullanılan traktörlerin pazar payının da arttığı bildirildi.

Cem Şan  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, son yıllarda bahçe tipi tarıma ve dolaylı olarak da bahçe tipi traktörlere ilginin arttığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyada iklim krizi yaşandığını belirten Canbeyli, çiftçiler için verimliliğin her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Canbeyli, çiftçilerin tarladaki verimliliklerini artırması, iklim değişikliği kaynaklı risklerden olabildiğince kendilerini korumaları için artık teknolojinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, TürkTraktör'ün geliştirdiği ve 200 bin kişinin kullandığı "Tarlam Cepte" uygulamasıyla çiftçilerin hava şartlarını canlı olarak takip edebildiğini anlattı.

Bu uygulama sayesinde çiftçilerin tarlalarındaki ürün ve bitki gelişimini cep telefonları üzerinden takip edebildiklerini aktaran Canbeyli, "Ayrıca doğru zamanda, doğru ilaçlama dönemleri, azot takibi, ürün fiyatları, girdi maliyetleri gibi birçok bilginin uygulama üzerinden takibi mümkün." dedi.

Canbeyli, çiftçileri teknolojiye ulaşabilir ve onu kullanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Traktör ve ekipmanla yapılan işler her ne kadar verimlilik katsa bile teknolojinin nimetlerini bunun üzerine koymanız gerekiyor. Aksi takdirde verimli bir tarım yapmak artık günümüz dünyasında gitgide daha zor hale geldi." ifadelerini kullandı.

"Bahçe tarımı katma değerin yüksek olduğu bir alan"

Türkiye'de tarımın çok geniş bir perspektifte yapıldığını ve bahçe tarımının da her yıl gelişim sağlayan bir alan olduğuna dikkati çeken Canbeyli, şöyle devam etti:

"Bahçe tarımının katma değeri, geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha yüksek ve ihracat imkanları da daha fazla. Türkiye'de satılan traktörlerin şu anda yaklaşık yüzde 25'i bahçe tarımına yönelik satılan traktörler. Son 15-20 yıllık perspektife baktığımızda bu alanda çok önemli bir gelişim var. Bu oran yüzde 5 ile 10'lar arasındaydı. Çiftçilerimiz de bahçe tarımına bu anlamda daha çok teveccüh ediyorlar. Çünkü gerçekten katma değerin yüksek olduğu bir yer. O yüzden TürkTraktör olarak hem New Holland markamızda hem Case IH markamızda özellikle meyve ağaçları arasında bahçe segmentinde kullanılan, boyutlarının tarla segmentine göre daha küçük olduğu ürün geliştirmek çok önemli hale geldi."

Bahçe tarımına yönelik yeni traktörler geliştiriliyor

Canbeyli, bahçe tarımı için traktör boyutlarının çok önemli olduğunu dile getirerek, çiftçilerin traktörün yerden yüksekliği, motor gücü ve şanzıman gibi seçeneklere dikkat ettiğine değindi.

Case IH markasının bahçe tipi JXB modelini anlatan Canbeyli, şunları kaydetti:

"Bahçe tarımına yönelik geliştirdiğimiz JXB traktörümüz, 50 beygirden 102 beygire kadar farklı seçeneklere sahip. Dört silindirli olan traktörümüzde 16’dan 44 vitese kadar çıkan farklı şanzıman seçenekleri var. Çiftçilerimiz, bahçe tarımında yapılan işin dinamiğine göre bu segment içindeki bir traktörü çok rahatlıkla kullanabilir hale geliyor. Umuyorum çiftçilerimiz bu traktörle sahada verimliliklerini önemli ölçüde de artıracaklar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek
Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
TÜDAK'ın gerçeğini aratmayan deprem tatbikatını AA ekipleri görüntüledi
Mardin'de işlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü

Benzer haberler

Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı

Bahçe tarımına yönelik traktörlerin pazar payı yüzde 25'e ulaştı

Otomotiv sektörüne eleman yetiştiren meslek lisesi AR-GE çalışmalarıyla da öne çıkıyor

ASELSAN, ALTAY Tankı'na güç katıyor

Savunmadaki yeteneklerle yeni milli ürünler geliyor

Savunmadaki yeteneklerle yeni milli ürünler geliyor
Mobil iletişimde en çok şikayet taahhütname ve cayma bedeli için geldi

Mobil iletişimde en çok şikayet taahhütname ve cayma bedeli için geldi
Hedefi 12'den vuran MİLGEM'e Pakistan yolu göründü

Hedefi 12'den vuran MİLGEM'e Pakistan yolu göründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet