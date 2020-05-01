Gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gemi düdükleriyle kutlandı
İstanbul ve Çanakkale İskelesi'ne bağlı gemiler, deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı.
İstanbul
İstanbul'da deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya genelinde limanda bekleyen gemilerin aynı yerel saatte düdük çalmaları teklifi üzerine sirküler yayınladı.
Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde de medikal ve koruyucu tıbbi malzemelerin kesintisiz taşınmasına hizmet eden gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul limanlarında bekleyen gemilerin saat 12.00'de düdüklerini çalmasıyla kutlandı.
Etkinliğe, Marmara Denizi'nde bulunan bazı gemiler de düdük çalarak eşlik etti.
Çanakkale
Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çanakkale İskelesi'ne bağlı gemiler, saat 12.00'de bir dakika boyunca düdük çaldı.
Etkinliğin Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) kararı doğrultusunda birçok ülkede aynı saatte gerçekleştirildiği belirtildi.
Gemi düdüklerinin çalınmasıyla, özellikle Kovid-19 sürecinde başta medikal ve koruyucu malzemeler olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin kesintisiz taşınmasında hizmet eden gemi çalışanlarının gününün kutlanması ve onlara moral verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
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