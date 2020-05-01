Euro
7.71
Dolar
7.03
BIST 100
101,218.90
Altın
1,683.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ildeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
logo
Türkiye

Gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gemi düdükleriyle kutlandı

İstanbul ve Çanakkale İskelesi'ne bağlı gemiler, deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı.

Hikmet Faruk Başer   | 01.05.2020
Gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gemi düdükleriyle kutlandı

İstanbul

İstanbul'da deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya genelinde limanda bekleyen gemilerin aynı yerel saatte düdük çalmaları teklifi üzerine sirküler yayınladı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde de medikal ve koruyucu tıbbi malzemelerin kesintisiz taşınmasına hizmet eden gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul limanlarında bekleyen gemilerin saat 12.00'de düdüklerini çalmasıyla kutlandı.

Etkinliğe, Marmara Denizi'nde bulunan bazı gemiler de düdük çalarak eşlik etti.

Çanakkale

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çanakkale İskelesi'ne bağlı gemiler, saat 12.00'de bir dakika boyunca düdük çaldı.

Etkinliğin Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) kararı doğrultusunda birçok ülkede aynı saatte gerçekleştirildiği belirtildi. 

Gemi düdüklerinin çalınmasıyla, özellikle Kovid-19 sürecinde başta medikal ve koruyucu malzemeler olmak üzere ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin kesintisiz taşınmasında hizmet eden gemi çalışanlarının gününün kutlanması ve onlara moral verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA ekibi 5 asırlık 'Haseki Darüşşifası'nın Kovid-19'la mücadelesine tanıklık etti
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 281 kişi öldü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini geçti
Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı

Benzer haberler

Sendikalar 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Sendikalar 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gemi düdükleriyle kutlandı

Karantina süreleri tamamlanan Kuveyt'ten getirilen işçiler, davul zurnayla uğurlandı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 44 bin 756 polis görev yapıyor
1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar

1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar
Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi

Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi