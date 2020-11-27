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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 27.11.2020
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."

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