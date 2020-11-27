Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Ankara
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.