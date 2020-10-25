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Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede

Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik adliyeye sevk edildi.

Lale Köklü Karagöz   | 25.10.2020
Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede

Hatay

Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. 

Terörist Çelik, güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine götürüldü.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de Hatay Amanoslar’da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu bir teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristin sağ yakalandığını duyurmuş, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğunu açıklamıştı.

Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla yakalandığı bildirilmişti.

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