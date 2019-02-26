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FETÖ'nün kadın yapılanmasından 15 kişi tutuklandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında örgütün önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl  | 26.02.2019
FETÖ'nün kadın yapılanmasından 15 kişi tutuklandı

Ankara

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgütün önemli isimlerinden olduğu belirtilen "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de olduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında daha önce gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı sürdüren savcı tarafından sorgulanmalarının ardından şüphelilerden 26'sı tutuklanması, diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında örgütün kadın yapılanmasındaki önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına, diğerleri hakkında adli kontrol uygulanarak salıverilmesine hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerden Ören'in, ankesörlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak, terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığı, örgüt üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleriyle irtibat sağladığı öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ören'in evinde yapılan aramada, döviz ve Türk lirası olmak üzere yüklü miktarda para ele geçirildiği, aynı soruşturmada Ören'in eşinin de tutuklandığı ifade edildi.

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