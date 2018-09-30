FETÖ'nün emniyet istihbarattaki yapılanması tanık ifadesinde

ADANA - SATUK BUĞRAHAN TOPALOĞLU

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin eski rütbeli emniyet mensubu 8'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski komiser F.M, FETÖ'nün emniyet istihbarat şubedeki yapılanması ve yasa dışı dinlemelerle ilgili bilgi verdi.

F.M, itiraflarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen sanıklar eski emniyet müdürü İsmail B. ve istihbarat büro amiri Aytaç A. ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde birlikte çalıştıklarını söyledi.

İsmail B. ve Aytaç A'nın örgüte mensup olduklarını öne süren tanık F.M, kentteki usulsüz dinlemelerle ilgili İsmail B'nin dinlenecek kişilerin hakim ve savcı olduklarını bildiğini iddia etti.

Yargı mensuplarını usulsüz dinlemelere ilişkin gerekli belge tanzimini istihbarat büro amiri Aytaç A'nın yaptığını öne süren tanık F.M, şöyle devam etti:

''Aytaç A'nın hazırladığı evrakta benim adıma paraf açılan yere imzamı attım. Yapılan tüm dinlemelerin usulsüz olduğunu biliyordum. Bu, gayriahlaki bir dinleme yöntemiydi. Dinleme yapılmasının talimatını İstihbarat Şube müdürü İsmail B'ye kim nasıl verdi bilemiyorum. Bu, bir istihbarat ve örgütsel faaliyet olabilir. Ben bu konu yüzünden mesleğimden oldum. Ben İsmail B. ve Aytaç A'nın FETÖ/PDY mensubu olduğunu biliyorum.''

F.M, terör örgütü FETÖ/PDY'nin hakim ve savcıları izlemek istediğini ve bu takiple ilgili Aytaç A'nın kendisine bizzat talimat verdiğini iddia etti.

"Aytaç A. hakim ve savcı lojmanlarının kamerayla takip edilmesi, giriş çıkışların kayıt altına alınması için talimat verdi." beyanında bulunan F.M, şunları kaydetti:

"Kamerayı takanlar ise bizim istihbarat personeliydi. Hakim ve savcılarla ilgili kayıt altına alınan görüntülerin taşınabilir bir belleğe kaydedildiğini bizzat gördüm ancak şubede bunlara ilişkin hiçbir veri saklanmadı ve delil bırakılmadı. Bu konuda bize bir gerekçe söylemedi.

Zaten bu FETÖ'de bilmen gerektiği yere kadar bir konuya vakıf olursun."

"FETÖ mensubu referanslı isimler"

FETÖ içinde kendisinden sorumlu mahrem imamın L.B. olduğunu ve istihbarat şubede göreve başladığında "mahrem imam" tarafından uyarıldığını belirten F.M, ''Sivil abilerimiz bize çalıştığımız birimlerde 'Şu personel bizdendir, şu elemanlar tehlikelidir, bazı hususlarda dikkatli olun.' gibi konularda bizi uyarmıştır. Bizimle ilgilenen sivil imam L.B. istihbarat şubede İsmail B. ve Aytaç A'nın bizden dediğini biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

F.M, örgütün emniyet istihbarata personel alımı konusunda titiz davrandığını ve FETÖ referansı olup olmadığına dikkat ettiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İsmail B. istihbarat şubeye personel alımı için FETÖ mensubu referanslı isimleri istiyordu. Ben de emniyet dışında benden sorumlu olan sivil mahrem imamla irtibata geçip konuyu söyledim. Benden sorumlu olan mahrem imam, polis memurlarının sivil abileriyle görüştü ve onlardan aldığı referans listesini bizzat İsmail B'ye verdim.

Bu örgütte gizlilik ve rütbe farkından dolayı aynı ortam ve sohbet toplantılarında bulunmazdık.''

Muhabir: Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu