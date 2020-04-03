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FETÖ soruşturmasında 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı

Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar tutuklandı.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 03.04.2020
FETÖ soruşturmasında 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Oktay Yaşar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yaşar tutuklandı.

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