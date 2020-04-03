FETÖ soruşturmasında 'Ankara Kuşu' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar tutuklandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Oktay Yaşar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yaşar tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.