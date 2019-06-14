Faraşin Yaylası'nda koyun ve kuzu sesleri yankılanıyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle "Huzur Yaylası" olarak anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin göçerlere ev sahipliği yapıyor.
Şırnak
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adı uzun yıllar terör saldırılarıyla anılan, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla huzura kavuşan yaylalar artık özgürce hayvanlarını otlatmak isteyen besicileri ağırlıyor.
Ramazan ayında havaların ısınmasıyla yaylalara gitmek için hayvanlarıyla yola çıkan göçerler, bir ay süren yolculuğun ardından meralara ulaştı.
Bu yaylalar arasında Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası da bulunuyor.
Güvenliğin tesis edilmesiyle "Huzur Yaylası" olarak anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndan silah sesleri yerine koyun ve kuzu sesleri yankılanıyor.
"Devletin bize sağladığı izinle yaylaya geldik"
Burada hayvanlarını otlatan göçerlerden Ömer Baykara, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, devletin başarılı operasyonlarının ardından hayvanlarını huzurla yaylalarda otlatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Sonbahara kadar yaylada olacaklarını belirten Baykara, "Devletin bize sağladığı izinle yaylaya geldik. Valimize, Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Cizre ilçesinden gelen Gürgün Efe, sorunsuz bir yolculuk geçirdiklerini anlatarak, memlekette bu huzurun devam etmesini diledi.
"Sağlanan huzurdan çok memnunuz"
Mehmet Emin Sıvacı da 20 gün süren zorlu bir yolculuğun ardından yaylaya ulaştıklarını ifade ederek, bölgede son derece verimli meralar bulunduğunu belirtti.
Bu meralarda otlattıkları hayvanlardan yüksek verim elde ettiklerini dile getiren Sıvacı, "Güvenlik güçlerince sağlanan huzur biz göçerlere yaradı. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlanan huzurdan çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.