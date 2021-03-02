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Eski Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen Ekrem İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Eski Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eyüp Elevli   | 02.03.2021
Eski Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen Ekrem İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis cezası istemi

Ordu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019’da Ordu programının ardından İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu'nda dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İmamoğlu'nun, Ordu'ya miting yapmak üzere geldiğini, kentten ayrılmadan belediyeyi de ziyaret ettiğini anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun yorgun ve sesinin kısık olduğunu dile getiren Tepe, yaşananlar sırasında havalimanında İmamoğlu'nun yanında olduğunu ve hakaret içerikli bir söz duymadığını söyledi.

İmamoğlu'nun baş koruması Mustafa Akın ise olay tarihinde kendisinin yanında olduğunu belirtti.

Yoğun programları nedeniyle İmamoğlu'nun o dönem sesinin kısık olduğunu aktaran Akın, "Otobüs içerisinde de sürekli buhar veriliyor, boğazı rahatlatılmaya çalışılıyordu. Boğaz pastili de kullanıyordu." dedi.

İmamoğlu'ndan hakaret içerikli bir söz duymadığını belirten Akın, "Söylediğinin 'Basitlik yapmıştır' olduğunu, ses kısıklığından dolayı oradaki görevlilerin yanlış anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ordu'dan 5 Haziran 2019'da ayrılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gittiğini anımsattı.

VIP Salonu'ndan geçmek isteyen İmamoğlu'nun, buna izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldığını belirten savcı, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini dile getirerek süre talebinde bulundu.

Duruşma 17 Mart'a ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği döneminde hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

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