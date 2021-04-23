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Türkiye

Esenyurt ve Avcılar’daki bazı derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle değişti

Esenyurt ile Avcılar'dan geçen derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle turuncu ve gri akmaya başladı.

İbrahim Halil Aktürk   | 23.04.2021
Esenyurt ve Avcılar’daki bazı derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle değişti Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Esenyurt’ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü. Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.

Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.​​​​​​​

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