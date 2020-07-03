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Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki ayrı mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Fahrettin Gök   | 03.07.2020
Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda gezen iki kardeş Yücel ve İzzet Kurt'a yıldırım isabet etti. 

Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden İzzet Kurt (21) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Yücel Kurt da burada yapılan müdahalenin ardından, Erzurum'a sevk edildi.

Öte yandan, aynı saatlerde Çamlıkale Mahallesinde açık alanda gezen İslam Arslan, Fırat Köse ve İlbay Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


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