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'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Kemal Karadağ   | 24.06.2019
'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz yargılanan eski hakimler Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Bazı sanıkların savunmalarının ve çapraz sorgularının tamamlanması üzerine mahkeme heyetince sanıklar tarafından sunulan dilekçeler okundu.

Bu sırada kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyette yer alan eski hakim Hüsnü Çalmuk'un dilekçelerinde "hakim" unvanını kullandığını belirten Daire Başkanı Haydar Metiner, Çalmuk'a "Sizin sıfatınız ne?" sorusunu yöneltti. Çalmuk, bu soruya "Sanık" karşılığını verdi.

Daire Başkanı Metiner, "Bunu ne hakla yazdınız? Sizin hakim unvanınız var mı? Niye hakim yazıyorsunuz? Siz sanıksınız." diyerek Hüsnü Çalmuk'a tepki gösterdi. Çalmuk, "Hüsnü Çalmuk yazacaktım." karşılığını verdi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Metiner, dilekçelerin usulüne uygun verilmesi yönünde sanıkları uyardı.

Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyetinin aldığı ara kararlar Daire Başkanı Metiner tarafından açıklandı.

Sanıkların yargılandıkları suçtan tutuklanmalarına yönelik talepleri reddeden mahkeme heyeti, yazılan müzekkere cevaplarının beklenmesine hükmetti.

Firari sanıklar eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Mehmet Murat Dalkuş hakkındaki yakalama emirlerinin devamını da kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ekim'e bıraktı.


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