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Eren Operasyonları terör örgütünün kış yapılanmasına ağır darbe vurdu

İçişleri Bakanlığı, 10 ayrı bölgede yürütülen "Eren Operasyonları" kapsamında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiğini, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vurulduğunu bildirdi.

Sertaç Bulur   | 20.02.2021
Eren Operasyonları terör örgütünün kış yapılanmasına ağır darbe vurdu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen başlatılan ve Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı "Eren Operasyon"ları başarıyla devam ediyor.

Örgütün mağara ve sığınakları imha edildi

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda, 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kilogram patlayıcı madde, çeşitli çap ve türdeki silahlara ait 10 bin 250 mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilogram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiği, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vurulduğu bildirildi.

Operasyonlar 10 bölgede devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Operasyonları, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede sürüyor.

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