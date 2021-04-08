Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Tunceli
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi.
Çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.