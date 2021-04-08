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Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 08.04.2021
Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi.

Çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

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