Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı.

Erhan Cihan Ünal   | 08.05.2021
Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.


Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı
AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bin 904'e çıktı

Benzer haberler

Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı

Emniyet ve Jandarmaya yeni SİHA teslimatı

Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı

Siyasiler, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Yurt içinden katılım bulamayan terör örgütü PKK, yüzünü Avrupa'ya çevirdi

Yurt içinden katılım bulamayan terör örgütü PKK, yüzünü Avrupa'ya çevirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
Twitter, daha önce hesabını kapattığı Trump'ın açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldı

Twitter, daha önce hesabını kapattığı Trump'ın açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldı