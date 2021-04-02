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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'nin EOKA için pul bastırmasına tepki: Bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA için pul bastırmasına ilişkin, "EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.04.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten GKRY'nin EOKA için pul bastırmasına tepki: Bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetlediklerini belirtti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türk'ü bu cinayet örgütleriyle savaşarak var oldu ve var olmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gasbedemeyecektir."

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