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Dünya

ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı, Twitter'a yönelik incelemede ifadeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan'ı, Twitter'a yönelik incelemeleri kapsamında ifade vermeye çağırdı.

Tuğçenur Akgün  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı, Twitter'a yönelik incelemede ifadeye çağrıldı

New York

Khan'a hitaben bir dilekçe gönderen Jordan, milyarder Elon Musk'ın şirketi devralmasının ardından FTC'nin Twitter'ın gizlilik ve veri güvenliği uygulamaları dahil şirket içi iletişim ve politikalarına yönelik yaptığı incelemeye ilişkin, Komitenin ilgili belge ve bilgileri talep ettiğini ifade etti.

Jordan, meclis bünyesindeki ilgili bir alt komitenin, Twitter'ın Musk tarafından satın alınmasından sonra FTC'nin şirketten "uygunsuz ve külfetli" taleplerde bulunduğunu ve iletişim kurdukları gazetecilerin kimliklerini de isteyerek Twitter'ı "taciz ettiğini" öne süren raporu hatırlattı.

Söz konusu raporun FTC'nin "yasal yetkisini kötüye kullandığını" ortaya koyduğunu savunan Jordan, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin ticaretin yasa dışı kısıtlamalara ve tekellere karşı korunması konusunda gözetim yetkisi olduğunu kaydetti.

Jordan, bu kapsamda FTC'nin incelemesinde ticari rekabete ve ifade özgürlüğüne zarar verebileceğine işaret ederek, şirkete yönelik incelemeleriyle ilgili FTC Başkanı Khan'ı ifade vermeye davet etti.

ABD'de çok sayıda Cumhuriyetçi, Twitter'ın Musk tarafından satın alınmadan önce kendilerine platformda sansür uyguladığını savunuyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler, FTC'nin Twitter'a yönelik incelemesini, devlet kurumlarının muhafazakarlara karşı militarize edildiği iddiaları kapsamında değerlendiriyor.

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